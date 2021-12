Spaanse pers vernietigend voor Barcelona: "Mogen blij zijn dat ze doorgaan naar Europa League" en "Misschien wacht er nog een kruistocht"

Voor het eerst in 20 jaar krijgen we geen Barcelona te zien in de Champions League na Nieuwjaar. De Spaanse kranten zijn dan ook verschroeiend hard voor de topmacht.

El País: "Dit Barça is de Champions League onwaardig", klink het. "Het team van Xavi is niet in staat om te concurreren met de tegenstand. De club die een Super League wou, heeft zijn plaats niet meer in de Champions League en speelt tot dan in de Europa League. Het staat niet meer op de voetbalkaart nadat de catalogus van voetbalrampen is uitgeput sinds de laatste Champions League-titel in 2015."

AS: "Dit was het ontslag van Barça bij de voetbalelite. De wedstrijd tegen Bayern was een weergave van alle problemen die er zijn. Bayern was als een vermoeide tijger die te lui was om op een babygazelle te jagen."

El Mundo: "Er zijn geen tranen meer over om te huilen", valt te lezen. "Zelfs de meest trieste verhalen zijn ondertussen normaal geworden. Barça ging van onverklaarbare nederlagen naar aardverschuivingen die zelfs niet meer verrasten. Maar de schaamte is nog niet voorbij...Dit Barça werd door Bayern van de Europese elite gescheiden in het ijskoude München. Zonder een publiek om de ellende te aanzien. Het moest niet eens kijken naar Benfica om te weten dat de straf de Europa League zou zijn. Wie weet wacht er daar nog een kruistocht op Barcelona..."

Marca: "De nachtmerrie begon na de 2-8 tegen Bayern in Lissabon en duurt tot op de dag van vandaag, na een degradatie naar de Europa League. Steeds zit Bayern er voor iets tussen. En ook Lissabon, waar Kiev geen helpende hand bood. Deze nederlaag betekent een pijnlijke Europese degradatie voor de Catalanen. En eigenlijk moeten ze nog blij zijn dat ze met amper twee doelpunten in zes groepswedstrijden nog doorgaan naar de Europa League."