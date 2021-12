Terugkeer van korte duur? Club Brugge wil helpen een oplossing voor Wesley te zoeken

Het Europees avontuur van Club Brugge zit erop. Dat heeft ook gevolgen voor de heel ruime kern van de West-Vlamingen. Nu ze nog maar op twee fronten actief zijn, zijn er minder minuten te verdelen onder de 31 spelers. Eén daarvan heeft alvast zijn conclusies getrokken.

Club zal tijdens de wintermercato enkele spelers laten vertrekken. Volgens Het Nieuwsblad is de kans groot dat Wesley Moraes er daar één van is. De Braziliaanse spits was op huurbasis van Aston Villa naar blauw-zwart teruggekeerd in de hoop er weer helemaal fit te worden, maar intussen heeft hij nog maar 69 minuten kunnen spelen. In het systeem van Philippe Clement is er momenteel immers geen plaats voor een targetspits. En als hij er één nodig heeft, geeft hij de voorkeur aan Bas Dost.

En zo zijn er nog. Matej Mitrovic is ook één van die jongens die nog amper aan spelen toekomt. Club wil wel nog een transfersom voor hem vangen. Financieel staan ze sterk genoeg om eigenlijk geen spelers te laten vertrekken, maar ze willen mee zoeken naar oplossingen. De Ketelaere en Lang moeten in principe het seizoen uitdoen, behalve bij een niet te weigeren bod.