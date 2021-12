Moeilijkheden voor nieuwe uitleenbeurt van Wesley Moraes

Wesley Moraes speelde dit seizoen nog maar 69 minuten bij Club Brugge. Een nieuwe uitleenbeurt lijkt zich op te dringen.

Aston Villa verhuurde Wesley Moraes sinds deze zomer aan Club Brugge, in de hoop dat hij in de Jupiler Pro League de nodige minuten zou doen.

Dat draaide eventjes anders uit, want Wesley kwam in Brugge nog maar 69 minuten in actie. Hij beseft, net als Club Brugge, dat een andere uitleenbeurt de enige optie lijkt.

Dat kan evenwel niet meer in Europa zijn. Omdat hij dit seizoen al heel even op het veld stond bij Aston Villa mag hij niet meer in Europa spelen.

Het reglement zegt dat je in één seizoen maar voor twee clubs mag spelen. Enkele Braziliaanse clubs toonden al interesse, zo weet Het Nieuwsblad. Dat kan wel, omdat daar een nieuw seizoen begint.