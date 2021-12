"Team van de Groepsfase" Europa League is bekendgemaakt: er is één landgenoot in terug te vinden

Whoscored.com heeft deze ochtend haar "Team van de Groepsfase" van de Europa League bekendgemaakt. Er is één landgenoot in terug te vinden, want Adnan Januzaj staat hier mee op het middenveld.

Adnan Januzaj kan terugblikken op een goede groepsfase met Real Sociedad in de Europa League. De Spaanse club eindigde op de tweede plaats in haar groep met 9 op 18, drie punten achter AS Monaco.

Onze landgenoot was één van de betere spelers van Real Sociedad in deze groepsfase, want hij staat zelfs in het "Team van de Groepsfase" van Whoscored.com. Daarnaast zijn ook onder meer Declan Rice, Florian Wirtz en Karl Toko Ekambi in de ploeg terug te vinden.