Thierry Henry heeft te doen met Lionel Messi: "Ik had dat ook nooit gedacht"

Lionel Messi heeft stevige aanpassingsproblemen bij Paris Saint-Germain. Iets wat ook Thierry Henry zelf meemaakte.

Lionel Messi heeft het niet gemakkelijk bij zijn overstap naar PSG. Naast de familiale aanpassingen is het ook sportief iets totaal anders.

“Je moet je realiseren en begrijpen waar je bent, je aanpassen aan een nieuwe competitie en een nieuw team en de verhuizing verwerken. Je zag dat hij huilde toen hij wegging bij Barcelona, dat waren geen neptranen. Hij huilde oprecht. Het kost tijd om je aan te passen, zelfs als je Lionel Messi bent”, vertelt Thierry Henry aan het Amerikaanse magazine GQ.

Henry maakte hetzelfde mee toen hij bij Arsenal vertrok… richting Barcelona. Hij speelde er toen drie jaar samen met Lionel Messi.

“Het kostte me een tijdje om te wennen aan mijn nieuwe omgeving. Ik had nooit gedacht dat ik Arsenal zou verlaten. Ik zat al bij een grote club in een grote stad, natuurlijk. Maar het kostte me wel tijd om het te verwerken.”