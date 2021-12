Joshua Kimmich bijt van zich af nadat hij in oog van de storm terechtkwam: "De pers heeft de grenzen van het toelaatbare overschreden"

Joshua Kimmich, de 26-jarige sterkhouder van Bayern München en de Mannschaft, kwam in Duitsland in het oog van de storm terecht nadat hij ervoor koos zich niet te laten vaccineren.

Kimmich maakte die keuze naar eigen zeggen omdat hij niet wist wat de impact op lange termijn van de prik zou zijn. De middenvelder geraakte onlangs besmet met het coronavirus en besloot dan toch maar om zich te laten vaccineren.

Zondag was Joshua Kimmich te gast bij de ZDF. Daar vertelde de Bayern-speler wat hij de voorbije weken allemaal over zich heen kreeg. Vooral de Duitse pers moest het daarbij ontgelden. "Journalisten reden naar mijn geboortedorp en belden aan bij mijn familie. Het ging zelfs zover dat er persmensen aanwezig waren op de begrafenis van mijn grootvader. Totaal verwerpelijk. Iedereen heeft het altijd over respect, tolerantie en openheid... Wel, die grenzen zijn overschreden."

Joshua Kimmich is ondertussen (bijna) volledig hersteld van zijn besmetting, maar zal dit kalenderjaar niet meer in actie komen voor Bayern München.