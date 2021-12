OFFICIEEL: Lommel ziet trainer Van der Veen per direct vertrekken: "Tijd om terug te gaan naar Nederland"

Lommel, de nummer voorlaatst in 1B, moet op zoek naar een nieuwe trainer. Peter Van der Veen vertrekt immers opnieuw naar zijn thuisland. Van der Veen heeft de functie van hoofdtrainer bij Lommel neergelegd vanwege persoonlijke redenen.

Het is dus met een andere coach dat Lommel, dat twee punten meer telt dan hekkensluiter Virton, in het vervolg van het seizoen op zoek moet gaan naar de broodnodige overwinningen. De Limburgse club start een proces om een nieuwe T1 aan te duiden. In afwachting daarvan zal assistent-coach Luiz Ferreira de ploeg leiden in aanloop naar de thuismatch van komende vrijdag tegen Waasland-Beveren.

"Het was voor mij een genoegen om de voorbije 1,5 jaar bij Lommel SK werkzaam te zijn geweest", reageert Van der Veen op zijn exit. "Het is nu tijd voor mij om terug te gaan naar Nederland en mij daar te richten op de toekomst, maar ik wil alle supporters, spelers, staf, de club en CFG hartelijk bedanken voor de steun die ik heb gekregen."

Enorme inzet

"Peter heeft zich enorm ingezet in zijn rol, zowel als assistent-coach als na de overgang naar zijn rol als hoofdcoach in augustus. Zijn energie en enthousiasme voor het spel zijn aanstekelijk geweest", heeft Lommel-CEO Mike Green nog mooie woorden voor de vertrekkende coach.