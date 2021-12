Ragnick zet Manchester United-speler meteen op zijn plaats: "Het interesseert me niet wat zijn agent zegt"

Ralf Ragnick is niet van plan om zich de wet te laten dicteren door zijn spelers. En dat heeft Anthony Martial geweten.

Anthony Martial speelt te weinig naar zijn zin bij Manchester United. Zijn zaakwaarnemer (Philippe Lamboley, nvdr.) liet dat duidelijk blijken door in de media te verkondigen dat de Fransman in januari zal vertrekken als Ralf Ragnick hem niet meer kansen wil geven.

“Ik communiceer niet met spelers of hun zaakwaarnemers via de media”, luidt het héél duidelijke antwoord van de nieuwe coach van Manchester United. “Als Martial wil vertrekken moet hij dat persoonlijk aan mij en aan het bestuur komen vertellen. Eerlijk? Het interesseert me ook niet wat zijn agent in de pers zegt.”