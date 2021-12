Martinez geeft gevestigde waarden rust in maart: "In Qatar zien hoe die jongens omgaan met meer verantwoordelijkheid"

De Rode Duivels zullen in maart naar al eens naar Qatar trekken om er hun stage af te werken. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez bevestigd in La Tribune. En de stage is alleen voor de jongere generatie.

Enkel de internationals met minder dan 50 caps moeten zich opmaken voor de stage. De gevestigde waarden krijgen wat extra rust. "We willen hen klaarstomen voor het WK van 2026", zei Martinez aan de RTBF. "Het is nuttig om te zien hoe deze jongens omgaan met meer verantwoordelijkheid, zoals we zagen in de oefenmatchen tegen Ivoorkust en Zwitserland met jongens als Saelemaekers, Vanaken, Vanheusden,..."

"We willen hen een belangrijke rol geven, waarbij het dan van hen afhangt of we winnen of verliezen. Een rol die ze bij hun clubteam vaak al hebben, maar nog niet bij de nationale ploeg."

De oudere spelers krijgen zo wat extra rust. "We hebben op onze oefenstage in maart voor het WK van 2018 slechts één oefeninterland gespeeld en hebben gemerkt dat de spelers hierdoor op het WK zelf frisser waren. Ze konden 7 matchen op topniveau spelen. Die periode van maart is ideaal voor de spelers bij de topclubs om even op adem te komen."

Die routiniers mogen dan weer de Nations League-matchen in juni en september afwerken. "Dan krijgen we 6 matchen tegen topteams waar we de oudere jongens samenvoegen met de jongens die het best gepresteerd hebben op de oefenstage in maart. Daarna is het aan mij om de 23 spelers te selecteren die naar het WK mogen. Dat is het minst leuke aan mijn job."