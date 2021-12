De Bruyne blinkt uit bij City, Guardiola dolgelukkig: "We hebben hem nodig"

Kevin De Bruyne zette dinsdagavond een knappe prestatie neer tegen Leeds. Hij scoorde ook twee keer.

In het eigen Etihad Stadium won Manchester City met 7-0 van Leeds United. Kevin De Bruyne schitterde als vanouds.

Na een moeilijk competitiebegin, mede ook door de enkelblessure die hij op het EK opliep tegen Portugal en de coronabesmetting van enkele weken geleden, lijkt KDB terug.

"Wat hij voor mij heeft gedaan is verbazingwekkend", zei Guardiola na de wedstrijd over De Bruyne. "Stap voor stap zal Kevin terugkomen. Hij had het moeilijk in het begin van het seizoen, hij verloor ritme met corona. Hopelijk zet hij deze weg nu voort want we hebben hem nodig."