Corona-uitbraak in Premier League: vijf matchen al uitgesteld (en er kunnen er nog volgen)

Leicester City-Tottenham en Brighton-Manchester United zijn de volgende Premier League-wedstrijden die niet doorgaan wegens de vele coronabesmettingen bij spelers en staf. Leicester City, de club van Castagne en Tielemans, besliste bovendien om zijn oefencomplex voor 2 dagen te sluiten.

Bij Leicester hebben opnieuw enkele spelers positief getest op corona. “Als gevolg daarvan heeft de club onvoldoende spelers in het eerste team om de match te spelen”, klinkt het.

Leicester biedt Tottenham zijn verontschuldigingen aan en zal het trainingscomplex nu twee dagen sluiten. Spelers en staf worden zaterdag opnieuw getest. Een dag later speelt Leicester in principe op het veld van Everton.

Tottenham zag zijn Conference League-duel tegen Rennes vorige week ook afgelast vanwege een corona-uitbraak bij de Spurs.

Ook uitbraak bij United

Ook de competitiewedstrijd van zaterdag tussen Manchester United en Brighton gaat niet door. United kampt nog steeds met een corona-uitbraak. De wedstrijd van dinsdag tegen Brentford werd ook al uitgesteld. Donderdag kwamen er bij nieuwe tests nieuwe positieve gevallen naar boven.

Met Tottenham-Brighton en Burnley-Watford, dat woensdag twee uur voor de aftrap werd uitgesteld, staat het aantal uitgestelde wedstrijden in de Premier League momenteel op vijf.

Brentford-coach vraagt uitstel speeldag

Thomas Frank, de coach van Brentford, wil dat komend weekend alle wedstrijden in de Premier League worden opgeschort. Hetzelfde adviseert hij over de midweekwedstrijden volgende week in de Carabao Cup. Verschillende teams in de Premier League kampen met corona-uitbraken van de nieuwe omikronvariant.

Bij Brentford zijn er 13 spelers onbeschikbaar voor de wedstrijd tegen Southampton op zaterdag. Dinsdag werd het competitieduel tegen Manchester United ook uitgesteld. Thomas Frank verklaart daarover: “We willen natuurlijk graag spelen. Maar deze omikronvariant is onvoorspelbaar. We willen vooral verzekeren dat we met kerst (Boxing Day) kunnen spelen. Daarom moeten ook trainingsfaciliteiten een paar dagen worden gesloten. We zouden een hele speelronde moeten annuleren”, besluit Frank. (Belga)

Wolverhampton-Chelsea?

Ook is de vraag of Chelsea wel zal spelen komend weekend. Ook daar zijn veel besmette gevallen en dat kan dus nog oplopen in de loop van de week.