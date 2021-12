Kevin De Bruyne weet van wie hij zijn coronabesmetting kreeg

Na de interlandbreak met de Rode Duivels testte Kevin De Bruyne bij Manchester City positief op het coronavirus.

Kevin De Bruyne liep naar eigen zeggen zijn coronabesmetting op tijdens de interlandbreak met de Rode Duivels.

“Ik weet hoe ik het gekregen heb. Iemand in de bus bij de Rode Duivels heeft het me gegeven”, vertelt de speler van Man City aan Het Nieuwsblad.

De timing was dus anders dan iedereen dacht. “Toen ik wist dat die persoon positief was, heb ik een test gedaan. Ik was negatief voor de match tegen Wales, maar daags nadien heb ik wel positief getest. Ik ben meteen in quarantaine gegaan.”