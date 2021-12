Lior Refaelov keert zondag met Anderlecht terug naar Club Brugge: "Hij verdient er de ovatie die hij ook in Antwerp kreeg"

Anderlecht won zijn laatste vijf matchen en heeft de trein net op tijd op de rails voor de clash met Club Brugge, zondagmiddag. Dé smaakmaker de voorbije weken is Lior Refaelov, die liefst zes scoorde in zijn laatste vijf duels.

Lior Refaelov was ook na zijn vertrek nog erg populair bij Club Brugge. Al is het maar de vraag in hoeverre geapprecieerd werd dat Refaelov in het tussenseizoen een contract tekende bij aartsrivaal Anderlecht. "Ik hoop dat Lior applaus zal krijgen", vertelt Gal, de echtgenote van Refaelov, in Het Nieuwsblad.

"Onlangs speelde hij op Antwerp en daar kreeg hij een ovatie. Dat deed hem deugd. Lior voetbalt nu voor Anderlecht, maar dat betekent niet dat Club Brugge de vijand is. Hij heeft er zeven seizoenen gespeeld."

Refaelov vertoefde de voorbije maanden vaker dan hem lief was op de bank. De Israëliër is intussen niet meer weg te denken uit het elftal van Vincent Kompany, zo snel kan het gaan. "Elke match dat hij op de bank zat, was hij ontgoocheld. Zeker in die match tegen Antwerp... Mijn man is een ervaren speler en panikeerde nooit. Hij is zich altijd voor 200 procent blijven inzetten."