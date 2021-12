Lukaku en andere twee spitsen hebben allemaal positief getest, corona teistert de Premier League verder

Ook Chelsea heeft corona niet uit de kleedkamer kunnen houden. Vier spelers, waaronder Romelu Lukaku, hebben positief getest. Dat maakte de club bekend net voor de match tegen Everton.

Geen Big Rom dus tegen zijn ex-club, maar ook die andere spits, Timo Werner, is er niet bij. Daarnaast hebben ook Callum Hudson-Odoi en Ben Chilwell donderdag een positieve coronatest afgelegd.

Chelsea moest het doen zonder zijn drie spitsen trouwens. "Ook Kai Havertz voelt zich niet lekker, maar hij heeft voorlopig nog niet positief getest", laat coach Thomas Tuchel weten. "We wachten de resultaten van de onderzoeken af, maar uit voorzorg hebben we hem niet geselecteerd voor de wedstrijd tegen Everton."



"Gisteren voelden enkele spelers zich ziek en konden ze niet trainen. Vandaag hebben we op de middag testen gedaan om te zien wie er beschikbaar was voor vanavond. Daarna heb ik pas mijn wedstrijdselectie gemaakt. Toch kunnen we nog altijd een sterk team opstellen", aldus Tuchel.