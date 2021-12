🎥 Doelpunt van het weekend is al bekend: aanvaller van Espanyol doet monden openvallen met heerlijk afstandsschot

In de Spaanse competitie stond vrijdagavond een duel tussen Celta Vigo en Espanyol op het programma. Celta de Vigo won de wedstrijd met 3-1, maar toch ging het na de match vooral over het doelpunt van Espanyol.

Celta de Vigo had al snel de schaapjes op het droge en doelman Dituro dacht dat hij de wedstrijd kon afsluiten met een clean sheet, maar het was buiten Espanyol-aanvaller Loren Morón gerekend. In het absolute slot pakte hij namelijk uit met een wereldgoal. U kan zijn doelpunt hieronder bekijken.