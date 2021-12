Ronaldo koopt de club waar het voor hem allemaal begon: "Heb hen veel terug te geven"

Het is al meer dan een kwarteeuw geleden dat hij er grote sier maakte, maar nu heeft hij er zijn voet opnieuw tussen de deur gekregen.

Ondertussen is Ronaldo ook al eigenaar van Real Valladolid, maar dit weekend kocht hij zich ook in bij Cruzeiro.

Ronaldo ‘Fenômeno’ firma acordo com o Cruzeiro e passa a ser o sócio majoritário da SAF. Por meio da Tara Sports, investimento será de R$ 400 milhões. — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 18, 2021

Dat is het team waar hij ooit zijn carrière begon en nu dus opnieuw een rol zal gaan spelen bij de ploeg die hem opleidde.

"Ik heb veel terug te geven aan deze club. We hebben veel werk voor ons, maar er is ook de nodige ambitie om Cruzeiro opnieuw op zijn plek te brengen", aldus Ronaldo in een reactie.