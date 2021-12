Zeer straf: Dusan Tadic (Ajax) breekt waanzinnig record van Lionel Messi

Dat Dusan Tadic een zeer belangrijke speler is voor Ajax, was al wel algemeen weten, maar de Serviër kan ook waanzinnige statistieken bovenhalen. Zo heeft hij nu een straf record te pakken van Lionel Messi.

Dusan Tadic heeft over het hele kalenderjaar namelijk 37 assists gegeven. Een geweldige prestatie, want zo doet hij beter dan het record dat op de naam van Lionel Messi stond. Messi was ooit al eens goed voor 36 assists in één kalenderjaar.

Tadic is misschien al 33 jaar oud, maar toch blijft hij dus een zeer belangrijke speler voor Ajax. Dit seizoen was hij bijvoorbeeld al goed voor 7 doelpunten en 12 assists in 22 wedstrijden voor de Nederlandse topclub.