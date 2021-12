Beerschot-voorzitter Vrancken duidelijk: "De mensen van United World verdienen het niet om op een degoutante manier verbaal aangepakt te worden"

Het geloof in de redding van Beerschot vloeit steeds meer weg, ook bij de fans. Die richtten dezer dagen hun pijlen op het bestuur en Jan Van Winckel in het bijzonder. Voorzitter Francis Vrancken wil daar echter iets over kwijt...

“Ik begrijp waarom we veel kritiek krijgen en ik heb begrip voor alle supporters die kwaad en ontgoocheld zijn. Maar de verbale aanvallen op sommigen in het bestuur vind ik niet kunnen", zegt Vrancken in GvA. "Niet op sociale media, niet in het stadion en niet in de pers. Ja, we hebben fouten gemaakt. En nee, we gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg."

Mede-investeerder United World heeft wel zware inspanningen gedaan. "Iedereen in het bestuur en de directie van deze mooie club heeft het allerbeste voor met Beerschot. Jan Van Winckel heeft een groot paars-wit hart. Samen met Prins Abdullah, Philippe Verellen en mezelf heeft hij Beerschot drie jaar geleden een levenslijn gegeven."

"Zonder deze investeringen zou Beerschot in de verste verte niet staan waar het nu staat. Philippe Verellen en ikzelf investeren fors in deze club, maar Prins Abdullah investeert nog veel meer in Beerschot. De mensen van United World verdienen het niet om op een degoutante manier verbaal aangepakt te worden. Ik wil me distantiëren van die supporters.”