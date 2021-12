Lyra-Lierse bouwt nieuw stadion voor eerste nationale in Lier

Lyra-Lierse is momenteel aan de slag in tweede nationale B. De club heeft een akkoord met de stad Lier voor een nieuw stadion in Lier.

Het nieuwe stadion, geschikt voor eerste nationale, zal gebouwd worden op de site van de Hoge Velden in Lier. Voor de jeugd komt er een nieuw complex met zes terreinen. Lyra-Lierse speelde de voorbije jaren in Berlaar, maar keert nu terug naar Lier. De club bouwt het stadion zelf, de grond is en blijft eigendom van de stad. "Met ons A-elftal opnieuw in Lier kunnen voetballen, is voor ons erg belangrijk", zei voorzitter Yves De Vil. "Wij zijn een club van en voor Lier. We zijn enorm blij dat de stad meedenkt met onze plannen en ambities. Ik ben zelf een echte Pallieter en kijk er geweldig naar uit: wedstrijden met zicht op de Sint-Gummarustoren." Lyra-Lierse staat momenteel op de tweede plaats in tweede nationale B.