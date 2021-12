Einde contract en dat weegt op Buffalo: "Ik zou er liever niks over zeggen, want soms borrelen de emoties te hoog op"

Het is afwachten wat er gaat gebeuren met Roman Bezus bij AA Gent. De Oekraïner is straks einde contract en speelt niet al te veel bij de Buffalo's. De onzekerheid weegt wel op hem.

“Nu ben ik oké, maar op sommige momenten betreurde ik de situatie”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Ik zou liever niet te veel over die contractsituatie zeggen, want soms borrelen de emoties te hoog op.”

Bezus heeft een voorstel voor een extra jaar bij Gent, maar hij hoopt op meer dan dat. Hein Vanhaezebrouck is alvast tevreden over hem. “Chapeau voor wat hij doet bij ons”, aldus Vanhaezebrouck. “Het is niet altijd evident. Ik ken Bé heel goed. Ik praat redelijk veel met hem. We proberen hem rustig te houden en duidelijk te maken dat zijn toekomst verzekerd is. Is dat dan niet hier, dan wel elders. Maar zoals hij speelt, moet hij zich daar geen zorgen over maken. Of zijn toekomst hier ligt? Ik beslis daar niet alleen over.”