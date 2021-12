Lamkel Zé heeft het weeral gezien in Slovakije en wil weg: terugkeer naar België lijkt er echter niet in te zitten

Didier Lamkel Zé leek zijn carrière in Slovakije toch wat nieuw leven in te blazen, maar het Kameroense woelwater heeft het al gezien bij DAC. De aanvaller wil weg deze winter en hoopt op een betere competitie.

Antwerp verhuurt Lamkel Zé aan DAC, dat zijn loon overnam. In het begin leek alles peis en vree en de aanvaller scoorde twee keer en gaf drie assists. Maar intussen heeft hij het al gezien. Hij wil naar een betere competitie, weet Het NIeuwsblad. Hij wou naar de Africa Cup met Kameroen, maar hij komt niet in de plannen van de bondscoach voor. Daarnaast verveelt hij zich in Dunajska Streda, waar weinig te beleven valt.

Hij denkt daarbij ook aan een terugkeer naar België, maar bij Antwerp hoeven ze hem niet meer. En willen ze hem ook niet naar een andere eersteklasser laten gaan. DAC wil hem ook wel laten gaan, want ze weten wat er gebeurt als ze hem houden tegen zijn zin. Lamkel Zé hoopt dat zijn makelaars tegen januari een andere oplossing vinden.