Degryse biedt oplossingen aan: "Zet in elk vak een anonieme supporter"

Hoe gaan we die enkelingen eruit halen? Die mannen die racistische zaken roepen naar spelers, coaches en staf? Marc Degryse bood enkele oplossingen aan.

"Weet je wat jammer is? Dat Kompany zich niet omgedraaid heeft, om de confrontatie aan te gaan met die ‘enkelingen’. Iemand zou dat eens moeten doen. Dan weten we meteen wie de daders zijn en kan er sneller worden ingegrepen. Want zulke mensen moeten er gewoon uit. Levenslang", zegt hij in HLN.

Maar ze identificeren is niet zo makkelijk als iedereen denkt. "In élk vak een anonieme supporter zetten, die alles in de gaten houdt, zou ook een oplossing kunnen zijn. Je gaat gemakkelijk honderd fans vinden die zich kandidaat zullen stellen. Abonnees die dergelijke dingen wíllen melden. Die de dader of daders aanduiden."

"Net zoals de vele stewards zullen zij een club beter maken. En straf strenger. Ik denk aan wedstrijden zonder publiek. Of het aftrekken van punten. In plaats van een boete van ochottekes 2.000 euro en een voorwaardelijke straf – die clubs voelen dat niet!"