Dejaegere spreekt voor het eerst over gedwongen vertrek bij AA Gent: "Totaal gebrek aan menselijkheid en respect"

Brecht Dejaegere is uitgegroeid tot een sterkhouder bij Toulouse, in de Franse Ligue 2. Anderhalf jaar geleden werd hij zonder boe of ba opzijgeschoven bij AA Gent. Een verhaal dat hem nog altijd pijn doet.

"Het eerste half jaar onder Jess Thorup speelde ik nog veel, na de winterstop was het minder", doet hij het relaas in Sport/Voetbalmagazine. "Hoewel ik in die periode een transfer naar een andere Belgische club kon maken, mocht ik na een goeie match tegen Kortrijk plots niet meer vertrekken. Ik was meestal invaller, maar ik vond dat ik goed trainde, tot Thorup mij op een dag bij hem riep: Nana Asare en ik werden naar de beloften gestuurd."

"Toen László Bölöni Thorup kwam vervangen, werd ik meteen weer opgevist en viel ik in tijdens een competitiematch. Enkele dagen later stond een oefenwedstrijd gepland voor de invallers, ik zou starten, tot ik een halfuur voor de aftrap te horen kreeg dat dat niet mocht. Toen werd het me duidelijk dat het om een beslissing van bovenaf ging."

Een gesprek daarover heeft hij nooit gehad met het bestuur. "Ik mocht vertrekken, luidde de boodschap. Dat klonk voor mij als een optie, niet als een gebod. Het werd mij persoonlijk ook nooit met zoveel woorden gezegd. Ik kreeg wel een aangetekende brief van de club, dat ik naar de B-kern verbannen werd voor onprofessioneel gedrag. Een totaal gebrek aan menselijkheid en respect."