Kompany straalt als het over Doku gaat: "Dat zijn de verhalen waar we als club fier op zijn en ik als trainer blij van word"

Jérémy Doku geeft donderdagavond de aftrap in Anderlecht-Kortrijk. Het bekerduel is de eerste keer dat de fans van paars-wit hun voormalige lieveling weer mogen begroeten. Vincent Kompany glimlachte trots toen het over de winger ging.

Kompany glimt als het over het jeugdproduct van Anderlecht gaat. "Het blijft spijtig dat onze wegen zo snel moeten scheiden hebben, maar we konden dat bod niet laten liggen. We hebben Jerre al een paar keer teruggezien. Wij zijn altijd fier om onze jongeren te zien slagen." "Hij heeft ondertussen al een EK gespeeld en zich daar ook laten gelden. Dat zijn de verhalen waar we als club altijd fier op zijn en waar ik als trainer blij van word. We hebben enorm veel tijd en energie in zijn ontwikkeling gestoken."