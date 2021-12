Mist Gent twee sterkhouders voor een tijdje? Vanhaezebrouck: "Hebben veel in Ghelamco, maar geen ziekenhuis" en "Marokko is een groot land"

AA Gent haalde het in eigen huis opnieuw van Standard met 3-1. En dus was Hein Vanhaezebrouck een tevreden coach, al zag hij snel Vadis Odjidja uitvallen. En wat als Tarik Tissoudali binnenkort ook nog eens naar de Afrika Cup moet?

Odjidja is een belangrijk figuur op het Gentse middenveld, al deed invaller Hjulsager het tegen Standard ook prima. En Tissoudali was met twee goals opnieuw van belang.

Wat als beiden er de komende weken niet bij zijn? Odjidja viel snel uit met een blessure, Tissoudali zou wel eens naar de Afrika Cup kunnen/moeten met Marokko.

"We hebben heel veel in de Ghelamco Arena, maar nog geen ziekenhuis", aldus Vanhaezebrouck over Odjidja. "Het zal pas morgen of overmorgen geweten zijn hoe erg het is, daar kan ik nu weinig op zeggen."

En ook over Tissoudali bleef Vanhaezebrouck op de vlakte: "Hij is nog niet weg. De kans bestaat dat hij vertrekt naar de Afrika Cup, maar Marokko is een groot land met veel goede spelers. We zullen wel zien."