Steven Gerrard beleeft "nachtmerrie": "Eén van mijn spelers was te huiverig om in zijn auto te stappen"

Aston Villa moest afgelopen weekend forfait geven voor de match tegen Burnley door te veel coronagevallen. En het is er niet beter op geworden. Trainer Steven Gerrard schetste de situatie bij de club op zijn persconferentie.

"Het is een nachtmerrie", zei Gerrard, die slechts 14 veldspelers ter beschikking heeft voor de komende twee matchen. Op tweede kerst speelt Aston Villa tegen Chelsea en twee dagen later moeten ze tegen Leeds United.

"Onze verantwoordelijkheid is onwijs groot. We moeten goed luisteren naar iedere speler en naar de stafleden. Iedereen bevindt zich, ook thuis, in een andere situatie. Afgelopen weekend was er een speler die te huiverig was om zijn auto uit te stappen omdat hij symptomen vertoonde. Deze speler heeft een jong gezin en Kerstmis staat voor de deur, dus zijn reactie was zeer begrijpelijk."

Gelukkig testte die speler negatief. "Niemand wil het virus oplopen en iedereen wil zijn of haar familie beschermen. Gelukkig hadden we met deze speler niet een nieuw coronageval erbij, maar door de test kon ik die dag geen beroep op hem doen tijdens de training. Dat soort dingen zijn voorbeelden van dagelijkse situaties waar de clubs mee kampen, maar die het publiek niet meekrijgt. We hebben een beetje geluk nodig, anders blijven we in een heel lastige situatie zitten."