Verdediger op overschot wil contract verbreken bij Club Brugge

Matej Mitrovic is bij Club Brugge helemaal naar het achterplan verdwenen. De Kroatische verdediger kwam voor het laatst in actie op 22 augustus. En dus wil Mitrovic andere oorden opzoeken.

Het Nieuwsblad laat weten dat de entourage van Mitrovic (28) aandringt op de ontbinding van het contract. Mitrovic ligt immers nog tot medio 2024 onder contract in Jan Breydelstadion en uitzicht op speelkansen is er niet.

Al is het maar de vraag of Club Brugge hieraan zal willen meewerken. Blauw-zwart betaalde in de zomer van 2018 3,5 miljoen om de twaalfvoudige international in te lijven en zal (een deel van) deze som nog willen recupereren.

In totaal speelde Matej Mitrovic 49 officiële wedstrijden voor Club Brugge.