'Barcelona-aanvaller tekent voor vijf jaar bij én levert in'

Ousmane Dembélé lijkt Barcelona trouw te zullen blijven. De blessuregevoelige staat volgens het Spaanse Sport dicht bij een contractverlenging.

Het Spaanse medium laat weten dat Ousmane Dembélé (24) op het punt staat om een contractverlenging van vijf seizoenen te tekenen bij Barcelona. De winger gelooft in het project van Xavi en is bereid om een deel van zijn salaris in te leveren, zodat Barcelona de transfermarkt op kan gaan.

Dembélé maakte in 2017 de overgang van Borussia Dortmund naar Barcelona, dat 135 miljoen voor hem betaalde. Door een resem blessures kwam de Franse international de voorbije jaren niet verder dan 125 wedstrijden in het shirt van Barça. Daarin was hij goed voor 30 doelpunten en 22 assists.

Barcelona staat momenteel op de zevende plaats in La Liga. De Catalanen volgen al op achttien punten van koploper Real Madrid.