Coronavirus houdt Premier League stevig in zijn greep: al twee duels op Boxing Day uitgesteld

De Premier League communiceerde dat Leeds United en Watford door een corona-uitbraak dit weekend niet in actie kunnen komen.

Hierdoor werden de duels Liverpool-Leeds United en Wolverhampton-Watford uitgesteld naar een latere datum.

"We beseffen dat uitstel van deze wedstrijden voor teleurstelling zorgt bij de fans. We hebben begrip voor hun frustratie en bieden onze excuses aan voor dit ongemak. Veiligheid blijft onze prioriteit, waardoor we soms genoodzaakt zijn om op heel korte tijd moeten overgaan tot uitstel van wedstrijden", klinkt het in een statement.

