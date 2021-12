📷 Jonathan David (ex-AA Gent) matchwinnaar en viert met prachtig eerbetoon: "Slechts enkelen zullen dit begrijpen"

Voormalig Gent-smaakmaker Jonathan David blijft superbelangrijk voor Lille. Een prachtig eerbetoon volgde na zijn meest recente doelpunt. David schonk Lille woensdagavond in de slotfase de overwinning op het veld van Bordeaux.

Een kwartier voor affluiten leek Lille nog een uitschuiver te begaan op het veld van Bordeaux. Het stond op dat moment 2-1 achter. In het slotkwartier keerde het nog helemaal. Eerst werd het via een strafschopdoelpunt 2-2 en zes minuten voor affluiten schonk David zijn team nog de driepunten. De Canadees ontving de bal in de zestien meter, legde 'm voor zijn linker en schoof beheerst de 2-3 in de linkerhoek.

Het mag al niet meer verbazen dat David van zo'n enorme waarde is voor Lille. Wat wel zeer opvallend was, was zijn viering na zijn doelpunt. Terwijl zijn ploegmaats helemaal uit hun dak gingen, kreeg David een roze bloem aangereikt en stak hij die de hoogte in.

"Slechts enkelen zullen dit begrijpen", schrijft David op Instagram bij een foto van zijn viering. Het zou gaan om een eerbetoon aan zijn moeder Rose, die twee jaar geleden rond deze tijd ongeveer is overleden.