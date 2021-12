Luka Elsner baalt na bekeruitschakeling: "We zullen niet uit het dal klimmen door gefrustreerd rond te lopen"

Woensdagavond mocht Standard een kruis maken over zijn bekeraspiraties. AA Gent haalde het in eigen huis verdiend met 3-1 tegen de Rouches.

Vorig seizoen was Standard nog verliezend finalist in de Beker van België, dit seizoen is de kwartfinale de eindhalte. "We hebben de kwalijke gewoonte om cadeaus te geven aan de tegenstander op de slechtst mogelijke momenten", vertelde een gefrustreerde Luka Elsner na afloop aan RTL Sport. "We hebben het hen gemakkelijk gemaakt in het begin en een ploeg van dat kaliber straft zoiets af."

"We kregen hoop na die gelijkmaker meteen na rust, maar de snelle 2-1 van AA Gent sneed bij ons de adem af. Het is ongelooflijk welke fouten we blijven maken."

© photonews

"De fouten benoemen is één ding, maar we moeten ze snel corrigeren. We speelden tegen een mature ploeg. We zitten in een heel moeilijke periode, maar het is niet door gefrustreerd te zijn dat we uit het dal gaan klimmen. We moeten zondag (thuis tegen Zulte Waregem, nvdr) winnen en na Nieuwjaar op dat elan voortgaan. Een goed resultaat zondag is van cruciaal belang", benadrukt Elsner.