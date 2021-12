Nog meer schoon volk: Niet enkel Jérémy Doku zal de aftrap komen geven in Anderlecht-KV Kortrijk

Donderdagavond (18u45) gaat Anderlecht in eigen huis tegen KV Kortrijk op zoek naar een ticket voor de halve finale van de Croky Cup.

Paars-wit nodigde met Jérémy Doku (Stade Rennes) een van zijn raspaardjes uit om de aftrap te komen geven voor die bekerwedstrijd.

Eentje is geentje, moeten ze bij paars-wit gedacht hebben. Donderdag maakte Anderlecht via de officiële kanalen bekend dat ook Alexis Saelemaekers aanwezig zal zijn in het Lotto Park.

Alexis Saelemaekers (AC Milan) stond woensdag nog negentig minuten op het veld in de met 2-4 gewonnen partij tegen Empoli. De jonge Belg maakte indruk in die wedstrijd.