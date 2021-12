Carlo Ancelotti verklaart de opmars van Vinicius Junior: "Nooit zag ik een speler met dat vermogen"

Bij Real Madrid is Vinicius Junior dit seizoen helemaal tot ontbolstering gekomen, vraag dat maar eens aan Eden Hazard. De Braziliaanse winger is niet meer weg te denken uit het elftal van Carlo Ancelotti.

In het Spaanse Diario AS verklaarde Carlo Ancelotti, de ervaren coach van Real Madrid, het succes van Vinicius Junior (21). "Hij heeft geleerd om minder gehaast te voetballen. Vini neemt nu de rust bij belangrijke fases in wedstrijden. Hij was al in staat om moeilijke dingen te doen, maar te vaak faalde hij in simpele zaken. Daar neemt hij nu veel meer de tijd voor, en met succes."

Carlo Ancelotti werkte in zijn lange carrière al samen met heel wat fenomenale voetballers. Toch is Vincius Junior een buitenbeentje. "Hij is waanzinnig snel en heeft zoveel talent. Ik heb nog nooit een speler gezien die het vermogen heeft om zo gemakkelijk over zijn bewaker heen te gaan. En hij heeft nog groeimarge. Zo moet hij nog stappen zetten in zijn schot en in het spel in balverlies", besluit Ancelotti.