Club Brugge-Anderlecht zorgde voor verpulvering record, kijkcijfers nemen algemeen hoge vlucht

Matchday 20 in de Jupiler Pro League liet een nieuw kijkcijferrecord optekenen. Niet minder dan 996.000 unieke kijkers stemden dit weekend af op de lineaire Eleven Pro League kanalen. Met de kijkers die via de Eleven website of de Eleven app keken, zitten we een heel eind boven het miljoen.

Met dank onder meer aan de topper tussen Club Brugge en RSC Anderlecht die door 467.482 mensen werd gevolgd, een nieuw seizoensrecord. Bijna één miljoen unieke kijkers volgden het voorbije weekend Speeldag 20 in de Jupiler Pro League op de lineaire TV-kanalen van Eleven Pro League. Dat is een verpulvering van het vorige record met 137.000 dat op Speeldag 18 (859.000 kijkers) kon worden genoteerd. In het Noorden keken 652.000 unieke kijkers naar de Jupiler Pro League, in het Zuiden 344.091.

De topaffiche Club Brugge - RSC Anderlecht (zondag 13.30 uur) is zeker niet vreemd aan dit nieuwe kijkcijferrecord. Niet minder dan 467.482 kijkers waren getuige van de aantrekkelijke maar ook bewogen topper tussen beide teams. In het Noorden haalde deze wedstrijd zelfs 20,72% marktaandeel. In het Zuiden was dat 8,13%.

Maar ook KRC Genk – Royal Antwerp FC (zondag 18.30 uur) scoorde goed met 355.159 kijkers. Opvallende derde in de ranking van meest bekeken wedstrijden tijdens het afgelopen weekend, was Royale Union Saint-Gilloise - Cercle Brugge. 319.645 kijkers volgden deze spectaculaire wedstrijd waarin de verrassende competitieleider eerst 0-2 achterkwam maar de scheve situatie in extremis alsnog rechtzette.

De top 5 van de meest bekeken wedstrijden dit seizoen zijn:

1. Club Brugge vs RSC Anderlecht = 467.482 (19/12/21)

2. RSC Anderlecht vs R. Union Saint-Gilloise = 441.315 (25/7/21)

3. Royal Antwerp FC vs RSC Anderlecht = 432.783 (7/11/21)

4. KV Oostende vs RSC Anderlecht = 429.463 (26/9/21)

5. RSC Anderlecht vs Club Brugge = 425.051(3/10/21)

De opwaartse lijn in de kijkcijfers zet zich dus door. In vergelijking tot vorig seizoen, een jaar waarin er lang zonder publiek werd gevoetbald, zitten we dit seizoen met een stijging van 15,8% op het gemiddeld aantal kijkers per weekend: gemiddeld 671.000 kijkers per weekend tijdens het reguliere seizoen in 20-21, 777.000 kijkers gemiddeld dit seizoen na 20 speeldagen.