Drie punten of toch nog spelen? Beerschot en Standard weten vandaag meer

Beerschot weet vandaag of het drie punten bijkrijgt zonder te spelen. De Disciplinaire Raad van de KBVB doet vandaag immers uitspraak over de niet-gespeelde match Standard-Beerschot.

Die match werd - zoals intussen wel geweten - niet gespeeld door de politiestaking in Luik. De communicatie daarover was dat de burgemeester besliste dat de match niet kon gespeeld worden en in het bondsreglement staat dat er een 0-3-forfaitnederlaag volgt indien de lokale autoriteiten de match niet laten spelen.

De Disciplinaire Raad van de KBVB ­beslist vandaag of die wedstrijd op een latere datum gespeeld moet worden, of dat Standard een 0-3-forfait­nederlaag krijgt aangesmeerd.