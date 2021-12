Gert Verheyen wenst Roberto Martinez een mooi afscheid: "Een lager verwachtingspatroon zou helpen"

Een tijdje terug werd geopperd dat Roberto Martinez beter zou stoppen bij de Rode Duivels, maar dat deed hij zelf niet.

Er waren enkele aanbiedingen van Europese clubs, maar ook daar ging hij niet op in. Verwacht wordt dat het WK in Qatar misschien wel eens het eindstation zou kunnen zijn.

“Ik wens Roberto Martinez niets meer of minder dan de wereldtitel in 2022”, zegt Gert Verheyen in Het Nieuwsblad. “Ik denk niet dat het zal gebeuren, maar waarom niet? Van geen enkele speler op het EK vond ik dat hij te oud is geworden voor de nationale ploeg. En Europees kampioen worden is zeker zo moeilijk als wereldkampioen worden.”

Dat zal wel als outsider moeten gebeuren. “Een lager verwachtingspatroon zou helpen, dus kan België maar beter die eerste plaats op de FIFA-ranking kwijtspelen. Dan mag je natuurlijk niet langer zeggen dat je de beste bent. Kevin De Bruyne is al begonnen met het downsizen van de ploeg door te stellen dat ze minder zijn dan in 2018.”

Een wereldtitel is toch de ultieme droom. “Het zou een mooi afscheid voor Martinez kunnen zijn. Als het weer tegenvalt, heeft hij als trainer toch geen houvast meer om verder te gaan. Het zou bovendien zijn reputatie schaden. Nu zien grote buitenlandse clubs hem als een zeer succesvolle trainer. Terecht. Maar als het weer tegenvalt, brokkelt dat beeld verder af.”