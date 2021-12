Tissoudali wordt genoemd in race om Gouden Schoen: "Voor mij zijn die jongens van Club Brugge de favorieten"

Tarik Tissoudali heeft er een heel goed jaar opzitten bij AA Gent. In die mate dat hij ter sprake wordt gebracht in het debat van de Gouden Schoen.

Tissoudali zelf is daar echter nog niet echt mee bezig. “Ik weet zelfs niet wanneer die uitgereikt wordt. Als ik genomineerd word, zal ik er zeker bij zijn. Het zou wel mooi zijn. Maar er zijn nog andere goede spelers die een kans maken op een nominatie. In de eerste plaats denk ik aan de spelers van kampioen Club Brugge", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Charles De Ketelaere en Noa Lang zullen zeker meestrijden voor de prijzen. In mijn ogen kunnen die de Gouden Schoen wel winnen. Dat zijn mijn favorieten. Bij Union zitten er echter ook twee jongens die vlot scoren. Undav en Vanzeir zijn heel goede spelers die makkelijk een goal kunnen maken. Als je pas gepromoveerd bent, zit je automatisch in een goede flow. Het zijn twee goede spitsen, maar onze verdedigers zijn zeker niet kansloos.”