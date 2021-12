🎥 Tijd voor een throwback: Steven Defour scoorde 5 jaar een heerlijke vrije trap op Old Trafford

Steven Defour heeft enkele jaren geleden nog een mooie tijd beleefd in de Premier League. 5 jaar geleden maakte de Belgische middenvelder zelfs indruk met een heerlijke vrije trap tegen Manchester United.

We gaan even 5 jaar terug in de tijd. Toen stond er op Boxing Day een wedstrijd tussen Manchester United en Burnley op het programma in de Premier League. Er was in deze wedstrijd een gloriemoment weggelegd voor Steven Defour.

De Belgische middenvelder scoorde net voor de rust namelijk een fantastische vrije trap tegen de Engelse topclub. Het werd echter alsnog een gelijkspel na een doelpunt van Lingard. U kan de beelden van het doelpunt van Defour hieronder terugvinden via 90 minutes podcast.