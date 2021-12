Mo Messoudi zijn hart bloedt als hij terugblikt op het jaar van Beerschot

Mo Messoudi blikt terug op het voetbaljaar en dan bloedt zijn hart voor Beerschot en de teleurstelling op het EK krijgt ook een plaats.

"Als ik terugblik op het voetbaljaar 2021, dan zal ik toch vooral de teleurstelling van het voorbije EK onthouden", geeft hij aan bij Gazet Van Antwerpen. "Daarnaast moet ik ook de jammerlijke terugval van Beerschot vermelden. Het is ongezien hoe weinig punten de ploeg van mijn hart in 2021 heeft gesprokkeld."

Beerschot mist duidelijk Tarik Tissoudali, die naar KAA Gent is vertrokken. "Zo zie je maar hoe het vertrek van één speler een gigantische impact op een ploeg kan hebben. De desinteresse van de United World Group heeft me ook enorm verbaasd. We horen de prins en Jan Van Winckel nooit. Een traditieclub als Beerschot verdient beter", besluit Messoudi.

Morgenavond ontvangt Beerschot Anderlecht in eigen huis. De laatste kans voor Beerschot om deze jaargang nog punten te pakken.