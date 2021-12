Lukaku nog altijd in de gratie van zijn coach, zeker na succesvolle terugkeer: "Lijdt geen twijfel dat hij superbelangrijk is"

Wat zijn ze bij Chelsea blij dat Romelu Lukaku terug is. Zijn trainer kon de voorbije weken geen beroep doen op de Rode Duivel, maar bij zijn eerste wedstrijd sinds lang was 'Big Rom' meteen van waarde: hij scoorde tegen Aston Villa.

Zijn doelpunt zette Chelsea op weg om het met 1-3 te halen uit bij Aston Villa. Tuchel had Lukaku bij de rust ingebracht. Meer dan 45 minuten zat er nog niet in. "Hij is een maand out geweest, geraakte vervolgens moeilijk in zijn ritme en kreeg dan nog eens corona. Rom moet gewoon zien dat hij weer de oude wordt", aldus Tuchel.

© photonews

Die periode van afwezigheid zorgde er voor dat Lukaku sinds 11 september niet meer had gescoord. Hij hoeft zich echter geen zorgen maken: hij ligt nog altijd in de bovenste schuif bij zijn coach. "Het lijdt geen twijfel dat Lukaku superbelangrijk is. Iedere speler is belangrijk, maar Lukaku is een sleutelspeler."

Dat is ook waarom de aanvaller meteen een volledige helft speelde. "We hebben hem 45 minuten laten spelen, meer dan wat de medische staf had aanbevolen. Met hem in de ploeg konden we aanvallender gaan voetballen."