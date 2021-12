Opluchting overheerst bij Alessandro Ciranni: "In onze situatie is elk punt van goudwaarde"

Na de late zege tegen KV Mechelen ging Zulte Waregem op bezoek bij Standard opnieuw met de drie punten aan de haal. Een fraai doelpunt van Zinho Gano volstond voor de zege.

Zulte Waregem kon ook nog eens de netten schoon houden, al had Bossut daarvoor ook enkele keren de hulp van het aluminium nodig. "Die clean sheet is erg goed voor het vertrouwen, gaf rechtsachter Alessandro Ciranni na afloop aan. "In onze huidige situatie is elk punt van goudwaarde. Als we geen goals slikken, neemt dat ook wat druk weg bij onze voorhoede. Iedereen weet dat we op dit moment niet op de plaats in het klassement staan waar we horen te staan. Al besef ik dat ook de andere ploegen onderin dat zullen zeggen. Nu kunnen we even rusten, ik denk dat de winterstop op het gepaste moment komt voor ons."

Essevee kan in januari al een reuzenstap steppen naar het behoud, met achtereenvolgens duels met Oostende (thuis), Cercle Brugge (uit), OHL (thuis) en Beerschot (uit) op het programma. "Die vier wedstrijden worden extreem belangrijk, maar tegelijkertijd ook gevaarlijk. Daarom is het nu zaak om de batterijen op te laden om ons vervolgens optimaal voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Iedereen is ervan overtuigd dat we dit tot een goed einde zullen brengen. Het seizoen is nog lang", besluit Alessandro Ciranni.