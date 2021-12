Na twee seizoenen in Zweden is Antwerpenaar klaar voor nieuw avontuur: "Ik kan het niveau van de Jupiler Pro League aan"

Na twee seizoenen bij het Zweedse Östersunds FK is Marco Weymans, een voormalige Belgische jeugdinternational transfervrij. De linksachter, die in de jeugd bij Germinal Beerschot en PSV voetbalde, is klaar voor een avontuur dichter bij huis.

"In het begin was alles top bij Östersunds, maar al snel bleek dat de club het financieel zwaar had", vertelt Weymans in GvA. "De nieuwkomers bleken lang niet altijd aanwinsten te zijn en zelf raakte ik een tijdlang uit de ploeg door een blessure."

Weymans speelde begin november zijn laatste wedstrijd en onderhoudt sindsdien zijn conditie, in afwachting van een nieuwe uitdaging. "Ik kreeg onlangs een aanbieding uit Zweden, maar ik wil veel liever dichter bij huis aan de slag gaan."

"Ik hoop op een club uit de Jupiler Pro League of de Eredivisie. Ik moet dat niveau aankunnen, al besef ik dat deze clubs misschien niet staan te springen voor een speler die afgelopen seizoen zeventien matchen moest missen. Dus ik zeg zeker ook geen 'nee' tegen een interessant voorstel uit 1B of de Eerste Divisie", besluit Marco Weymans, die in 1B al ervaring opdeed bij Tubeke.