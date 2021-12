🎥 Geen blitse bolide voor deze topspits: ex-speler Chelsea rijdt rond in... tractor

Voormalig Spaans international Diego Costa maakt in de herfst van zijn carrière het mooie weer bij Atletico Mineiro, waarmee hij onlangs de dubbel titel-beker won in Brazilië.

Op social media circuleert een filmpje waarin te zien is hoe Diego Costa (33) met zijn kinderen door de straten van Belo Horizonte cruist.

Dat doet de licht ontvlambare spits niet in een of andere peperdure sportwagen, maar wel in een knalgele Valtra. De kinderen en Costa zelf leken volop te genieten van het tochtje in de tractor.