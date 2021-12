FIFA voorzitter Gianni Infantino wil licht brengen in deze donkere tijden

Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar komt Gianni Infantino met een positieve boodschap. De FIFA-president ziet het WK in Qatar als een kans de wereld te verenigen.

"De mondiale aandacht zal zich in november en december richten op Qatar, waar het WK voor het eerst in het Midden-Oosten wordt gehouden", kijkt Infantino in een open brief uit naar het beoogde hoogtepunt van 2022. "De eindronde zal plaatsvinden in een wereld die heel anders is dan die waarin Frankrijk vier jaar geleden de beker omhoog hield."

Het aanstaande eindtoernooi gaat volgens Infantino licht brengen in de donkere coronatijden. "Het zal hoop en inspiratie bieden voor iedereen in de wereld die door moeilijke tijden is gegaan door de pandemie. Het zal een unieke kans zijn de wereld te verenigen in een voetbalfeest en sociale integratie. We hebben het allemaal nodig."