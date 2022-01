📷 Cristiano Ronaldo pronkt met wat hij afgelopen jaar wist te verwezenlijken

Cristiano Ronaldo heeft er geen gemakkelijk jaar op zitten, maar toch haalt hij ook zijn straffe performances aan.

Uiteindelijk knalde hij weer 47 keer tegen de netten, zo laat de Portugees weten. Net als dat hij de titel van topschutter op het EK en in de Serie A pakte. "Laten we van Nieuwjaar een keerpunt maken in het seizoen met Manchester United", is zijn wens voor 2022, staat te lezen op Instagram.

"2021 is tot een einde gekomen en het was allerminst een gemakkelijk seizoen. En mijn terugkeer naar Old Trafford zal altijd een van de meest iconische momenten in mijn carrière zijn."

"Maar ik ben niet blij met wat we tonen bij Manchester United. Niemand is er blij mee, dat weet ik zeker. We zullen harder moeten werken, beter moeten spelen en meer moeten laten zien."

"Laten we van Nieuwjaar een keerpunt maken in ons seizoen! Laat ons 2022 omarmen met nog meer vuur en een sterkere mentaliteit. Laat we mikken op het allerhoogste en deze club weer brengen waar ze hoort. Doe met ons mee, we rekenen op jullie allemaal!"