Een betere keuze met het oog op speelminuten? 'Na Barcelona is ook deze Spaanse topploeg geïnteresseerd in Januzaj'

Adnan Januzaj kan na het seizoen gratis opgepikt worden. FC Barcelona ziet een opportuniteit in de Rode Duivel, maar er is meer interesse uit Spanje.

Het is ondertussen duidelijk dat de wegen van Adnan Januzaj en Real Sociedad scheiden. De Basken deden het jeugdproduct van RSC Anderlecht dan wel een voorstel om zijn overeenkomst te verlengen, maar ze willen niet voldoen aan de looneisen van de speler.

FC Barcelona werd al in verband gebracht met Januzaj, maar volgens de Spaanse media is ook Sevilla FC concreet. Met een eventuele transfer naar Los Nervionenses zet Januzaj niet alleen een stap hogerop, maar heeft hij wellicht ook meer speelkansen dan in Camp Nou.