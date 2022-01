La Gazzetta dello Sport kondigt dé transfer van het jaar nu al aan: 'Real Madrid wil Mbappé meteen vrijkopen bij PSG om Champions League-tegenstander te verzwakken'

Real Madrid wil Kylian Mbappé naar Spanje halen. Dat is inmiddels geen nieuws meer. Maar... de Spaanse grootmacht wil dat nu al doen.

Kylian Mbappé kan komende zomer gratis worden opgepikt in het Parc des Princes. Bovendien zou de aanvaller al een mondeling akkoord hebben met Real Madrid en leek de aankondiging slechts een kwestie van enkele maanden.

La Gazzetta dello Sport weet echter dat De Koninklijke andere plannen heeft. Real Madrid wil vijftig miljoen euro ophoesten om het contract van Mbappé meteen af te kopen. En daarvoor hebben de Spanjaarden een reden.

© photonews

Weggesmeten geld of niet? Real Madrid wil zich niet alleen versterken met het oog op de Spaanse titelstrijd, maar vooral de volgende affiche in de Champions League… tegen PSG is van belang.

Torenhoog dilemma

Op die manier zadelt Real Madrid de Franse grootmacht met een torenhoog dilemma op. Zonder Mbappé is PSG ontegensprekelijk verzwakt, maar de Fransen krijgen wél de kans om alsnog vijftig miljoen euro bij te schrijven op de bankrekening.