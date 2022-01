Romelu Lukaku kan vanavond met de voeten reageren

Na alle commotie van de afgelopen weken lijkt de soap tussen Chelsea en Romelu Lukaku ten einde. Hij krijgt namelijk terug een basisplaats bij Chelsea.

Afgelopen weekend moest Romelu Lukaku nog op de strafbank na zijn uitspraken dat hij niet gelukkig was met hoe er gespeeld werd bij Chelsea. Na een gesprek tussen Lukaku, Tuchel en het bestuur lijken de brokken terug gelijmd.

Zo start Romelu Lukaku vanavond in het duel tegen Tottenham in de EFL Cup. Dit seizoen kwam de Rode Duivel al tot 7 doelpunten in 18 wedstrijden. De beste manier op zich terug in de harten van de fans te spelen is met een knalprestatie in de derby.