Wordt de volgende speeldag in de Serie A knotsgek?

In de Jupiler Pro League zijn er ondertussen opnieuw protocollen in werking getreden voor het eventueel uitstellen van wedstrijden bij te veel covidgevallen.

In de Serie A is dat nog steeds niet het geval, zoals het ook de voorbije seizoenen niet was. Als er gespeeld werd, dan moest iedereen roeien met de riemen (en spelers) die hij heeft.

Het zou voor een gekke situatie kunnen zorgen in de huidige sanitaire omstandigheden, want heel veel spelers zijn momenteel positief getest.

80 positieve gevallen

Binnen de Serie A zou het al gaan over meer dan 80 gevallen. Vooral Udinese, Torino, Bologa en Salernitana zijn zwaar getroffen.

En dus zou dat wel eens bijzonder kunnen worden als bepaalde ploegen tegen elkaar moeten spelen. Vorig jaar was er al een gekke match tussen Juventus en Napoli, op speeldag 20 zou veel kunnen gebeuren. We volgen het met jullie op de voet ...