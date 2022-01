Nog eentje van wie we het niet weten: 17 van de 18 clubs zitten met coronagevallen

Hoe gaat dit straks evolueren? De voorspellingen van de experten zeggen dat er straks mogelijk tienduizenden besmettingen per dag bijkomen. Ook de Jupiler Pro League ontsnapt er niet aan. Elke dag worden er nieuwe gevallen ontdekt.

Enkel van KV Mechelen zijn er nog geen resultaten omdat die pas zaterdag getest worden. Malinwa vertrok al op 2 januari op stage en een testronde zo snel na de vakantie van de spelers organiseren was niet mogelijk. Ze kregen dan ook een uitzondering, maar het is met een bang hartje dat ze morgen de stokjes in de neus van de spelers gaan steken.

Tot nu toe hebben al de andere clubs besmettingen laten noteren. KV Kortrijk en Seraing meldden gisteren nog elk vier besmettingen, Anderlecht had er twee. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen in de JPL op 60. De omikronvariant deint verder uit en houdt ook het voetbal in zijn greep.